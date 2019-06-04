Джейсон Стейтем посетит Москву для рекламы новой части «Форсажа»





В рамках промо-кампании фильма Джейсон Стейтем проведет пресс-конференцию, в ходе которой он ответит на вопросы журналистов. Возможно, звезда совершит прогулку по Москве. Пока не сообщается, будет ли Стейтем во время показа нового «Форсажа» зрителям, так как официальная премьера запланирована на 1е августа.Ранее актер уже бывал в Москве. В 2013 году он представлял один из фильмов, в съемках которого принимал участие.Джейсон Стейтем часто играет роли в боевиках. Настоящую популярность ему принес фильм «Перевозчик», где актер сыграл главную мужскую роль. Образ «крутого парня» закрепился за ним, и последовали предложения от разных режиссеров. Так он участвовал в съемках «Неудержимых», «Механика» и других не менее известных картинах.В новом фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу» Стейтем играет отошедшего от дел оперативника, который становится наемником. По сценарию ему необходимо объединить усилия с федералом, которого играет Дуэйн Джонсон, чтобы обезвредить генетически модифицированного террориста.