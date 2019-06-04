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Сергей Лукьяненко опубликовал в Сети первую главу своей новой книги «Вечный дозор»

Российский писатель Сергей Лукьяненко опубликовал в соцсети «ВКонтакте» первую главу книги, которая получила название «Вечный дозор». Также автор сообщил, что эта часть станет последней в серии «Дозоров».

Сергей Лукьяненко опубликовал в Сети первую главу своей новой книги «Вечный дозор»

Недавно «ВКонтакте» Сергей Лукьяненко написал пост, в котором сообщил, что в строй снова вернулся Антон Городецкий. В новом произведение главному герою «Дозоров» придется распутывать историю, которая будет более опасной и непредсказуемой, чем все предыдущие. Также писатель-фантаст отметил, что для него самое главное - это сдерживать себя и не озвучивать все те истории, которые попадаются по пути. Автор очень хочет рассказать читателям побольше о Семене, Гесере и Завулоне, поскольку он знает о них все. Но задача писателей состоит в том, чтобы знать многое, а рассказывать только главное.

Сергей Лукьяненко опубликовал в Сети первую главу своей новой книги «Вечный дозор»

Новую книгу Сергея Лукьяненко можно будет купить уже осенью текущего года. Автор «Вечного Дозор» является одним из самых популярных в РФ. Последняя книга из серии «Дозоров» вышла в 2014 году.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:56

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