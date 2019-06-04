Alfa Romeo анонсировали спортивную версию Giulietta Veloce S





Alfa Romeo Giulietta Veloce S представляет собой модернизированную версию Giulietta. Автомобиль оборудован 18-дюймовыми титановыми дисками и измененной радиаторной решёткой, а также специальными зеркалами и уникальной боковой юбкой, которая подчеркивает своеобразный дизайн. На выбор доступно три цвета: Alfa White, Alfa Black и Stromboli Grey.Интерьер значительных изменений не понес. В салоне установлена аудиосистема Bose High Performance, которая насчитывает 10 динамиков. Руль отделан кожей, а элементы обшивки сделаны из специального материала, который напоминает карбон.В комплектации доступен только один силовой агрегат – 1,75-литровый бензиновый двигатель мощностью 237 лошадиных силы и крутящим моментом в 340 Нм. Мотор работает в тандеме с 6-ступенчатой механической коробкой передач с двойным сцеплением. В автомобиле предусмотрен только передний привод. Модель доступна в количестве 30 единиц.