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Alfa Romeo анонсировали спортивную версию Giulietta Veloce S

Компания Alfa Romeo анонсировала выход новой спортивной версии автомобиля Giulietta Veloce S. Тираж этой модели ограничен количеством в 30 единиц.
Alfa Romeo анонсировали спортивную версию Giulietta Veloce S

Alfa Romeo Giulietta Veloce S представляет собой модернизированную версию Giulietta. Автомобиль оборудован 18-дюймовыми титановыми дисками и измененной радиаторной решёткой, а также специальными зеркалами и уникальной боковой юбкой, которая подчеркивает своеобразный дизайн. На выбор доступно три цвета: Alfa White, Alfa Black и Stromboli Grey.

Интерьер значительных изменений не понес. В салоне установлена аудиосистема Bose High Performance, которая насчитывает 10 динамиков. Руль отделан кожей, а элементы обшивки сделаны из специального материала, который напоминает карбон.

В комплектации доступен только один силовой агрегат – 1,75-литровый бензиновый двигатель мощностью 237 лошадиных силы и крутящим моментом в 340 Нм. Мотор работает в тандеме с 6-ступенчатой механической коробкой передач с двойным сцеплением. В автомобиле предусмотрен только передний привод. Модель доступна в количестве 30 единиц.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:57

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