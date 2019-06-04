Экс-участники «Дома-2» Василий и Тоня Тодерика ждут первенца

«Я больше не могу молчать», - написала звезда «Дома-2».

Нужно сказать, что многие телезрители «Дома-2» до сих пор помнят пару Василия и Тони, которым удалось спасти свои отношения только в стенах скандально-известной телестройки. Тогда влюбленные не стали надолго задерживаться в Периметре, а уходя за ворота, даже благодарили ведущих и руководство проекта за то, что помогли им, в конечном счете, не потерять друг друга.Помнят поклонники телепроекта и то, что еще во время нахождения пары на реалити-шоу Антонина и Василий рассказывали о проблемах с зачатием малыша. Диагноз, который озвучивали влюбленным врачи, расстраивал и девушку, и ее возлюбленного. И судя по тому, что у Тодериков до сих пор так и не появилось детей, на планирование наследников ушли годы. Напомним, что покинуло семейство телешоу в конце 2013 года.И вот на днях Тоня поспешила порадовать своих подписчиков долгожданной новостью. Длинноволосая красавица опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой продемонстрировала свой округлившийся животик. Под снимком будущая мамочка призналась, что сейчас уже находится на 30 неделе беременности, а это значит, что совсем скоро семейство Тодерика впервые станут родителями.