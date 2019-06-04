Ксения Собчак заступилась за Евгения Баженова, известного в Сети под именем Bad Comedian





На Евгения Баженова был подан иск на 1 млн рублей в связи с выходом критики на фильм «За гранью реальности». Тяжбы продолжаются с начала этого года. Заявитель, компания Kinodanz, считает, что блогер превысил допустимые объемы цитирования в процессе обзора кинокартины. Баженов, в свою очередь, сослался на то, что в законодательстве не прописаны точные нормы цитирования, и иск отрицает. Также он заявил о вероятном прекращении деятельности канала в связи с этими событиями.На Youtube-канал Bad Comedian подписаны около 3 миллионов человек. Ксения Собчак сообщила, что также наблюдает за творчеством Евгения Баженова. Она высказала недовольство действиями чиновников на своем Telegram-канале. Телеведущая уверена, что, выпуская обзоры на отечественные фильмы, Баженов популяризирует российское кино. И вместо того, чтобы поддержать развитие, на канал подают иски в суд.Эта ситуация вызвала большой резонанс в обществе. Многие знаменитости выступили в поддержку Bad Comedian, например, Тина Канделаки и Александр Роднянский.