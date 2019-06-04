АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера
EUR 73.22 USD 65.55
Курс валют на 04.06.2019

Ксения Собчак заступилась за Евгения Баженова, известного в Сети под именем Bad Comedian

Ксения Собчак высказалась в поддержку кинокритика Евгения Баженова, которого в Сети знают под именем Bad Comedian. Она обеспокоена ситуацией, сложившейся вокруг блогера, и считает, что на него оказывается давление в связи с критикой фильма, который финансировался министерством культуры.
Ксения Собчак заступилась за Евгения Баженова, известного в Сети под именем Bad Comedian

На Евгения Баженова был подан иск на 1 млн рублей в связи с выходом критики на фильм «За гранью реальности». Тяжбы продолжаются с начала этого года. Заявитель, компания Kinodanz, считает, что блогер превысил допустимые объемы цитирования в процессе обзора кинокартины. Баженов, в свою очередь, сослался на то, что в законодательстве не прописаны точные нормы цитирования, и иск отрицает. Также он заявил о вероятном прекращении деятельности канала в связи с этими событиями.

На Youtube-канал Bad Comedian подписаны около 3 миллионов человек. Ксения Собчак сообщила, что также наблюдает за творчеством Евгения Баженова. Она высказала недовольство действиями чиновников на своем Telegram-канале. Телеведущая уверена, что, выпуская обзоры на отечественные фильмы, Баженов популяризирует российское кино. И вместо того, чтобы поддержать развитие, на канал подают иски в суд.
Ксения Собчак заступилась за Евгения Баженова, известного в Сети под именем Bad Comedian

Эта ситуация вызвала большой резонанс в обществе. Многие знаменитости выступили в поддержку Bad Comedian, например, Тина Канделаки и Александр Роднянский.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Женя Кузин обозвал Андрея Черкасова на
Ксения Бородина назвала Иосифа
Boeing 737 рейса Москва-Берлин
Alfa Romeo анонсировали спортивную
Ксения Собчак заступилась за Евгения
Журналисты раскрыли секрет идеальной
Microsoft провела закрытую презентацию
В Калининграде полиция ищет троих
Диана Крюгер снимется в шпионском
В Госдуме рекомендуют Западу приступить
Сергей Лукьяненко опубликовал в Сети
Квентин Тарантино снимет фильм по
Экс-участники «Дома-2» Василий и Тоня
Жена Дмитрий Тарасова призналась, что
Реальные и весьма дорогостоящие
Редактирование генома ради защиты от
Стартовали продажи первого в мире 8K
Стал доступен предзаказ шутера Call of
Археологи с помощью 3D воссоздали
Компания Kia представит в июне новый
Дарья Повереннова заявила, что у нее
В России разработаны два варианта
Для Lada Vesta разработали электронную
Суперкар Volkswagen ID. R оказался
Кейт Миддлтон одела тиару принцессы
Настя Каменских показала, как Потап
Ubisoft готовят специальную программу
Юлия Савичева рассказала, что думает
Ученые зафиксировали таинственные
Любовь Толкалина поразила поклонников
Просмотреть все новости