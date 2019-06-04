Журналисты раскрыли секрет идеальной внешности Мелании Трамп





Мелания Трамп ежедневно тренируется. Хозяйка Белого дома занимается пилатесом, по дому ходит с утяжелителями, чтобы держать мышцы на ногах в тонусе. Первая леди США увлекается большим теннисом и регулярно вместе с супругом отправляется на корты в частном клубе «Мар-а-Лаго» во Флориде.Жена американского президента - поклонница здорового питания. В качестве завтрака Мелания Трамп предпочитает стакан фруктового смузи, на протяжении дня она может съесть семь кусочков фруктов или дольку шоколада, если хочется перекусить. Однако любимым блюдом экс-модели является курица под томатным соусом с моцареллой, а напитком – диетическая кока-кола.Первая леди США, как узнали журналисты, использует для ухода за кожей витаминные крема, а для нанесения макияжа ей требуется не менее 75 минут. В Белом доме у Мелании Трамп имеется комната со специальным освещением, отведенная для бьюти-процедур.