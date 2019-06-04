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Microsoft провела закрытую презентацию устройства с двумя экранами

Компания Microsoft провела закрытую презентацию для своих сотрудников. Там состоялся показ необычного устройства с двумя экранами, предполагается, что это либо большой складной смартфон, либо аналогичный планшет.
Microsoft провела закрытую презентацию устройства с двумя экранами

Слухи о том, что компания Microsoft работает над устройством с двумя экранами, ходят уже давно. Сообщалось, что проект имел кодовое название Andromeda. Его описывали как необычный смартфон с несколькими дисплеями. Чуть позже появилась информация о том, что бренд изменил стратегию и закрыл проект Andromeda из-за скорого выхода смартфонов со складным экраном.

Сообщалось, что Microsoft теперь работает над более громоздким устройством с двумя экранами – Centaurus. Предполагается, что это либо очень большой смартфон с несколькими дисплеями, либо аналогичный планшет. Никаких конкретных данных о том, как будет реализована технология двух экранов, и зачем они вообще нужны – нет.
Закрытая презентация для собственных сотрудников говорит о том, что новинка находится на финальном этапе проектирования, но есть и другая информация. Согласно ней, работникам Microsoft показали не один вариант, а сразу несколько, окончательное решение относительно них еще не принято.

Несмотря на то, что вся информация об устройстве с двумя экранами является неточной, есть одно исключение. С большой вероятностью новинка будет работать на операционной системе Windows Lite, являющейся облегченной версией Windows 10.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:29

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