Microsoft провела закрытую презентацию устройства с двумя экранами





Слухи о том, что компания Microsoft работает над устройством с двумя экранами, ходят уже давно. Сообщалось, что проект имел кодовое название Andromeda. Его описывали как необычный смартфон с несколькими дисплеями. Чуть позже появилась информация о том, что бренд изменил стратегию и закрыл проект Andromeda из-за скорого выхода смартфонов со складным экраном.Сообщалось, что Microsoft теперь работает над более громоздким устройством с двумя экранами – Centaurus. Предполагается, что это либо очень большой смартфон с несколькими дисплеями, либо аналогичный планшет. Никаких конкретных данных о том, как будет реализована технология двух экранов, и зачем они вообще нужны – нет.Закрытая презентация для собственных сотрудников говорит о том, что новинка находится на финальном этапе проектирования, но есть и другая информация. Согласно ней, работникам Microsoft показали не один вариант, а сразу несколько, окончательное решение относительно них еще не принято.Несмотря на то, что вся информация об устройстве с двумя экранами является неточной, есть одно исключение. С большой вероятностью новинка будет работать на операционной системе Windows Lite, являющейся облегченной версией Windows 10.