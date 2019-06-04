В Калининграде полиция ищет троих пропавших школьников
В Калининграде полиция занимается поиском троих пропавших школьников. Несовершеннолетние брат с сестрой и их подруга ушли из дома 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы УМВД региона.
Дети покинули дом, предположительно, в 17 часов. Приметы ребят: мальчик худощавого телосложения, имеет темные волосы, вышел в ветровке цвета хаки, темных брюках и серых кедах. Его рост - 155 см. Рост сестры школьника - 136 см, волосы русые, ниже плеч. В последний раз ее видели в кофте и юбке черного цвета, бело-розовых кроссовках. Вторая пропавшая, чей рост - 146 см, имеет длинные темно-русые волосы. Девочка была одета в спортивную сине-белую куртку, черные джинсы и зеленые кеды.
Несовершеннолетних разыскивают не только сотрудники полиции, но и волонтеры. Всех, кто видел или знает что-нибудь о месте пребывания школьников, просят позвонить по телефонам ОМВД РФ по Ленинградскому району города Калининграда.
Дети покинули дом, предположительно, в 17 часов. Приметы ребят: мальчик худощавого телосложения, имеет темные волосы, вышел в ветровке цвета хаки, темных брюках и серых кедах. Его рост - 155 см. Рост сестры школьника - 136 см, волосы русые, ниже плеч. В последний раз ее видели в кофте и юбке черного цвета, бело-розовых кроссовках. Вторая пропавшая, чей рост - 146 см, имеет длинные темно-русые волосы. Девочка была одета в спортивную сине-белую куртку, черные джинсы и зеленые кеды.
Несовершеннолетних разыскивают не только сотрудники полиции, но и волонтеры. Всех, кто видел или знает что-нибудь о месте пребывания школьников, просят позвонить по телефонам ОМВД РФ по Ленинградскому району города Калининграда.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:22