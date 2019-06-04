Жена Дмитрий Тарасова призналась, что планирует стать мамой во второй раз, как только восстановится после первых родов
Третья супруга известного российского спортсмена Дмитрия Тарасова, модель из Сальска Анастасия Костенко ответила на довольно личный вопрос. По словам длинноволосой красавицы, они с мужем на самом деле планируют второго малыша, однако только после того, как она полностью восстановится после первых родов.
На днях в социальной сети в очередной раз появились слухи о том, что звездное семейство Костенко-Тарасова снова находятся в ожидании малыша. Такие подозрения у интернет-пользователей появились после свежей публикации Анастасии, на которой она запечатлена в компании мужа, дочери и старшей наследницы футболиста – Ангелины.
Подписчикам модели показалось, что Анастасия уже находится в интересном положении, после чего буквально закидали молодую мамочку вопросами относительного второго малыша. Однако жена футболиста не подтвердила догадки своих фанатов, но поспешила назвать примерные сроки появления на свет еще одного ребенка.
По словам модели, о второй беременности они с Дмитрием говорили и не раз, однако для начала ей необходимо полностью восстановиться после первых родов, чтобы потом не было никаких осложнений.
Некоторые фолловеры предполагают, что Костенко и Тарасов хотят дождаться, когда их общей дочери Милане исполниться годик, а уже потом будут заниматься решением вопроса о втором малыше.
Стоит напомнить, что первенец в семье Анастасии и Дмитрия появился на свет 10 июля 2018 года с ростом в 50 см и весом 2940 грамм.
На днях в социальной сети в очередной раз появились слухи о том, что звездное семейство Костенко-Тарасова снова находятся в ожидании малыша. Такие подозрения у интернет-пользователей появились после свежей публикации Анастасии, на которой она запечатлена в компании мужа, дочери и старшей наследницы футболиста – Ангелины.
Подписчикам модели показалось, что Анастасия уже находится в интересном положении, после чего буквально закидали молодую мамочку вопросами относительного второго малыша. Однако жена футболиста не подтвердила догадки своих фанатов, но поспешила назвать примерные сроки появления на свет еще одного ребенка.
По словам модели, о второй беременности они с Дмитрием говорили и не раз, однако для начала ей необходимо полностью восстановиться после первых родов, чтобы потом не было никаких осложнений.
Некоторые фолловеры предполагают, что Костенко и Тарасов хотят дождаться, когда их общей дочери Милане исполниться годик, а уже потом будут заниматься решением вопроса о втором малыше.
Стоит напомнить, что первенец в семье Анастасии и Дмитрия появился на свет 10 июля 2018 года с ростом в 50 см и весом 2940 грамм.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:43