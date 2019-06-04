Диана Крюгер снимется в шпионском триллере «355»

На данный момент известно, что режиссёром «355» выступит Саймон Кинберг, который также помогал в написании сценария Терезе Ребек. Оригинальная идея кинокартины принадлежит актрисе Джессике Честейн, которая занимается продюсированием данного проекта. В фильме описана история 5 женщин, которые будут противостоять криминальной организации, владеющей мощным оружием. Главные героини кинокартины создают группу, которая получит кодовое название «355». Также стало известно, что изначально на место Дианы Крюгер была взята Марион Котийяр, которая решила покинуть проект.Сообщается, что во времена революции в США под кодовым именем «355» работала шпионка, чья личность до сих пор остается неизвестной. Для многих работников ЦРУ и других подобных организациях, данный позывной является универсальным словосочетанием, которое обозначает шпиона женского пола.