



Россия открыта для начала переговоров об отмене санкций. Однако до этого Западу стоит понять, что продление изоляции РФ имеет контрпродуктивный характер и не приводит к ожидаемому результату. В первую очередь депутаты подчеркнули, что государство игнорирует большинство санкций импортозамещением. Во вторых, ряд ответных ограничений негативно сказывается на самых инициаторах изоляции России.По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, единственным верным решением будет снять все ограничение и изоляцию с РФ, что положительно скажется на всех международных субъектах. Тем более ряд участников ЕС уже выразили свое согласие с такой точкой зрения. Однако принятию правильного решения мешает заокеанский оппонент, который давит на ряд европейских стран, настраивая их против России.