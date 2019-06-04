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Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь

Американские ученые провели исследование и заявили, что насильственное редактирование генома человека может сокращать жизнь. Речь о генетической последовательности CCR5, делающей людей защищенными от ВИЧ.
Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь

Ученые уже давно знают о данном гене, поэтому его изучение идет ускоренными темпам. Одни специалисты пытаются выяснить, почему CCR5 есть далеко не у всех людей, а другие подходят к вопросу более решительно – стараются заниматься редактированием генома с целью получения подобной мутации, защищающей от ВИЧ. К последней группе относится китайский биолог Хэ Цзянькуй. Недавно он заявил о том, что ему даже удалось получить первых «трансгенных» детей, защищенных от вируса.

Не все коллеги китайского ученого разделяют его оптимизм. Группа специалистов из США провела исследование генома и установила, что редактирование генов может сокращать жизнь людей на 21%. Изучение людей с CCR5 говорит о том, что они реже остальных доживают до средних лет жизни, установленных в каждой конкретной стране. При этом причины их смерти всегда отличаются, в них нет никакой тенденции.

Специалисты отмечают, редактирование генома ради защиты от ВИЧ - крайне спорное занятие, ведь если бы данный ген был настолько полезен для организма, естественный отбор распространил бы его среди всех людей, но этого не произошло. Возможно у природы были свои причины поступить так, констатируют американские специалисты.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:38

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