Квентин Тарантино снимет фильм по сюжету своего комикса о Джанго и Зорро





Новый проект станет сиквелом к «Джанго освобожденному» и получит название «Джанго/Зорро». Действия картины, согласно сюжету, разворачиваются спустя несколько месяцев после событий, описанных в первой ленте. Джанго продолжает «охотиться за головами», устроив свою супругу Брумгильду в пригороде Чикаго. Жизнь героя кардинально меняет встреча со знаменитым Зорро (Диего де ла Вела) – он становится «телохранителем» своего кумира и помогает ему в миссии по освобождению коренных народов от рабства.Над сценарием фильма работает Джеррод Кармайкл. Займет ли Тарантино кресло режиссера или его роль в проекте ограничится лишь продюсированием, на данный момент неизвестно.