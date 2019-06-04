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Квентин Тарантино снимет фильм по сюжету своего комикса о Джанго и Зорро

Квентин Тарантино решил свести в одном кинопроекте Джанго и популярного героя того же исторического периода – Зорро. В основу сценария фильма вошла серия комиксов, разработанных режиссером совместно со студией DC Comics в 2015 году.
Квентин Тарантино снимет фильм по сюжету своего комикса о Джанго и Зорро

Новый проект станет сиквелом к «Джанго освобожденному» и получит название «Джанго/Зорро». Действия картины, согласно сюжету, разворачиваются спустя несколько месяцев после событий, описанных в первой ленте. Джанго продолжает «охотиться за головами», устроив свою супругу Брумгильду в пригороде Чикаго. Жизнь героя кардинально меняет встреча со знаменитым Зорро (Диего де ла Вела) – он становится «телохранителем» своего кумира и помогает ему в миссии по освобождению коренных народов от рабства.

Над сценарием фильма работает Джеррод Кармайкл. Займет ли Тарантино кресло режиссера или его роль в проекте ограничится лишь продюсированием, на данный момент неизвестно.



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:50

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