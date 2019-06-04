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Реальные и весьма дорогостоящие автомобили ведущего «Дома-2» Влада Кадони

Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони отдает предпочтение дорогостоящим машинам. Выяснилось, что последнее передвижное средство обошлось телезнаменитости в 2,8 миллиона рублей.

Реальные и весьма дорогостоящие автомобили ведущего «Дома-2» Влада Кадони

Ни для кого не является секретом, что Кадони на самом деле имеет вымышленную фамилию, которая в переводе означает «Чернокнижник». А вот машины у Влада реальные и при этом всем весьма престижные.

Не единожды телеведущему «Дома-2» советовали поклонники обзавестись пауком и, как оказалось, он у него был. Для Кадони пауком стал кабриолет «Mercedes Smart Roadster», стоимость которого составляет от 500 тысяч рублей.

Отметим, что компания выпустила таких автомобилей очень мало, однако машина, которой в свое время владел Влад, имела особенность, ведь на ее номерном знаке красовались три шестерки. Четыре года назад Кадони решил продать кабриолет и приобрести более просторную машину.

Реальные и весьма дорогостоящие автомобили ведущего «Дома-2» Влада Кадони

Выбор экстрасенса пал на престижный внедорожник «Range Rover Evoque», на котором снова появилось «любимое» число Чернокнижника – 666. Нужно сказать, что за передвижное средство Владу пришлось отдать 2,8 миллиона рублей.

В автомобиль установлен двигатель, мощность которого варьируется от 150 до 290 л.с. Внедорожник Кадони всего за 6,4-10 секунд может разогнаться до 100 км/ч, а максимальная скорость в диапазоне составляет от 180 до 231 км/ч.

Следует сказать, что сейчас Влад передвигается по Москве на весьма безопасной и комфортной машине, которая оснащена умными системами и современными технологиями, сообщает Car-Mania.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:41

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