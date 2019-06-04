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Археологи с помощью 3D воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии

Британские археологи с помощью 3D-графики воссоздали внешний вид древнего форта пиктов, существовавшего в III-IV веках н.э. в Шотландии. Полученные при раскопках данные говорят о том, что это поселение является древнейшим среди себе подобных у данного народа.
Археологи с помощью 3D воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии

Впервые данный форт был обнаружен еще в 19 веке, тогда его нашли обычные мальчишки из города Стонхейвен, но археологические работы на нем начались на целые 100 лет позже. Сейчас ученым уже удалось хорошо изучить данное место и даже построить его 3D-модель. Таким образом они воссоздали этот древний форт пиктов. Это народ, живший на севере и востоке Шотландии с конца античности до 10 века. К тому времени они ассимилировались среди скоттов.

Археологи отмечают, данный форт был построен в III-IV веках н.э. Его окружали крепостные стены, а внутри находились каменные дома. Форт был хорошо защищен за счет местного рельефа, но природа в итоге пиктов и подвела. В один момент случился обвал пород, в результате чего часть жилых домов скатилась в воду, а другая осталась на опасных склонах.

Вполне возможно, что это произошло в конце IV или в начале V веков. Именно в этот момент древние пикты покинули данный форт. Сейчас большая часть этого поселения находится в воде. При этом, раньше данная скала была соединена с сушей небольшим перешейком, но в настоящий момент он тоже отсутствует, поэтому археологам в изучении этого места помогали скалолазы.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:12

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