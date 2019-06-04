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Стартовали продажи первого в мире 8K OLED-телевизора от LG

На днях стартовали продажи первого в мире 8K OLED-телевизор под названием LG 88Z9. Новинка от LG Electronics получила 88-дюймовую OLED-панель и разрешение 8K Ultra HD (7680 x 4320 пикселей).

Стартовали продажи первого в мире 8K OLED-телевизора от LG

Разработчики оснастили устройство мощным интеллектуальным процессором Alpha 9 Gen 2 8K. Последний отвечает за обработку не только картинки, делая ее качественнее и с более глубоким черным цветом, но и обрабатывает звук. В компании сообщают о поддержке функции Dolby Atmos и реализации "умных" операций, которые обеспечивают максимальную реалистичность звука. Телевизор предлагается потенциальным покупателям с поддержкой HDMI 2.1. и такими голосовыми помощниками как Amazon Alexa и Google Assistant.

Телевизор появится на рынке Южной Кореи, а немного позднее в США и Европе. По сообщению корейских СМИ, стоимость телевизора может составлять до 42 000 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:24

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