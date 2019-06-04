Для Lada Vesta разработали электронную панель приборов
Компания Dop-shop на базе своего тюнинг-ателье разработала новую электронную панель приборов для автомобиля Lada Vesta. Стоимость альтернативного оборудования составляет 25 тысяч рублей.
Новая панель приборов для Lada Vesta подставляет собой ЖК-монитор разрешением 1920x720 пикселей. Замена детали займёт не более 20 минут. Создатели утверждают, что пользователь сможет сам настраивать необходимые функции. В базовых настройках интерфейс почти идентичен аналоговой панели приборов.
Создатели новой технологии не знают, будет ли применяться их оборудование на серийной сборке. Это зависит от спроса на новинку. В данный момент стоимость замены комплекта составляет 25 тысяч рублей. Однако вскоре ожидается подорожание, поэтому всем желающим установить электронную панель приборов на своем автомобиле Lada Vesta стоит поторопиться.
Новая панель приборов для Lada Vesta подставляет собой ЖК-монитор разрешением 1920x720 пикселей. Замена детали займёт не более 20 минут. Создатели утверждают, что пользователь сможет сам настраивать необходимые функции. В базовых настройках интерфейс почти идентичен аналоговой панели приборов.
Создатели новой технологии не знают, будет ли применяться их оборудование на серийной сборке. Это зависит от спроса на новинку. В данный момент стоимость замены комплекта составляет 25 тысяч рублей. Однако вскоре ожидается подорожание, поэтому всем желающим установить электронную панель приборов на своем автомобиле Lada Vesta стоит поторопиться.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:45