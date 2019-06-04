Для Lada Vesta разработали электронную панель приборов





Новая панель приборов для Lada Vesta подставляет собой ЖК-монитор разрешением 1920x720 пикселей. Замена детали займёт не более 20 минут. Создатели утверждают, что пользователь сможет сам настраивать необходимые функции. В базовых настройках интерфейс почти идентичен аналоговой панели приборов.Создатели новой технологии не знают, будет ли применяться их оборудование на серийной сборке. Это зависит от спроса на новинку. В данный момент стоимость замены комплекта составляет 25 тысяч рублей. Однако вскоре ожидается подорожание, поэтому всем желающим установить электронную панель приборов на своем автомобиле Lada Vesta стоит поторопиться.