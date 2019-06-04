Компания Kia представит в июне новый кроссовер Seltos





Как пояснили представители Kia, название кроссоверу Seltos было дано в честь сына героя древнегреческих мифологий Геркулеса. В адаптированном варианте буква "S" обозначает спортивность авто и его скорость. Новинка выделяется среди конкурентов сочетанием спортивного и утонченного дизайна, а также пространством в компактном кузове. Отличительными чертами Kia Seltos являются удлиненный капот и крупная радиаторная решётка. Новый кроссовер оснащен обновлённой передней панелью, центральным консолем с поручнем, который находится со стороны пассажира, а также 10,25-дюймовый экран для информационной системы и системой подсветки Sound Mood Lighting.В конце июня текущего года Kia Seltos будет официально представлен в Корее. В Российскую Федерацию новый кроссовер приедет в 2020 году.