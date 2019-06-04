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«Победа Оли Бузовой над российским шоу-бизнесом»: Ксения Собчак посетила закрытую презентацию Ольги Бузовой клипа «Водица»

Скандально-известная тележурналистка Ксения Собчак помирилась с новоиспеченной российской исполнительницей Ольгой Бузовой. По мнению прославленного музыкального продюсера Яны Рудковской, поющая телеведущая одержала победу над шоу-бизнесом РФ.

«Победа Оли Бузовой над российским шоу-бизнесом»: Ксения Собчак посетила закрытую презентацию Ольги Бузовой клипа «Водица»

Вчера в Москве состоялась долгожданная официальная презентация нового видеоклипа Ольги Бузовой под названием «Водица», которую посетили многочисленные знаменитости российского шоу-бизнеса. В числе приглашенных оказались такие звезды, как Яна Рудковская, Филипп Киркоров, певица Слава, Рита Дакота и многие другие. Однако самым неожиданным гостем на этом мероприятии стала Ксения Собчак.

Нужно сказать, что бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» появилась на закрытой презентации новой видеоработы Бузовой не просто так, а с огромным букетом красивых цветов. Напомним, что в социальных сетях продолжают обсуждать недавний выпуск «Осторожно, Собчак!», в котором Ксения в очередной раз попыталась «унизить» Ольгу.

«Победа Оли Бузовой над российским шоу-бизнесом»: Ксения Собчак посетила закрытую презентацию Ольги Бузовой клипа «Водица»

«Олечка, я в куртке, на мне Balenciaga…Я тебя от души поздравляю и хочу сказать, что независимо от того, что наш последний выпуск, без участия Ольги Бузовой, набрал огромное количество просмотров, рекорд пока в шоу «Осторожно, Собчак!» это, конечно же, Ольга Бузова…Сегодня я пришла посмотреть собственно на твое творчество и от души тебя поздравить!», - говорит Собчак в видеоролике, который Рудковская опубликовала в личном микроблоге.

К слову, в подписи к видео, продюсер не стала скрывать своего восхищения артисткой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:39

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