«Победа Оли Бузовой над российским шоу-бизнесом»: Ксения Собчак посетила закрытую презентацию Ольги Бузовой клипа «Водица»

«Олечка, я в куртке, на мне Balenciaga…Я тебя от души поздравляю и хочу сказать, что независимо от того, что наш последний выпуск, без участия Ольги Бузовой, набрал огромное количество просмотров, рекорд пока в шоу «Осторожно, Собчак!» это, конечно же, Ольга Бузова…Сегодня я пришла посмотреть собственно на твое творчество и от души тебя поздравить!», - говорит Собчак в видеоролике, который Рудковская опубликовала в личном микроблоге.

Вчера в Москве состоялась долгожданная официальная презентация нового видеоклипа Ольги Бузовой под названием «Водица», которую посетили многочисленные знаменитости российского шоу-бизнеса. В числе приглашенных оказались такие звезды, как Яна Рудковская, Филипп Киркоров, певица Слава, Рита Дакота и многие другие. Однако самым неожиданным гостем на этом мероприятии стала Ксения Собчак.Нужно сказать, что бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» появилась на закрытой презентации новой видеоработы Бузовой не просто так, а с огромным букетом красивых цветов. Напомним, что в социальных сетях продолжают обсуждать недавний выпуск «Осторожно, Собчак!», в котором Ксения в очередной раз попыталась «унизить» Ольгу.К слову, в подписи к видео, продюсер не стала скрывать своего восхищения артисткой.