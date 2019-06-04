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В Прикамье 10-летнюю девочку сбил лишенный прав водитель автобуса

В Прикамье случилось ДТП, в его результате пострадала 10-летняя девочка. Ребенка сбил автобус, за рулем которого находился лишенный прав водитель, пострадавшую доставили в медицинское учреждения, по факту происшествия проходит проверка.
В Прикамье 10-летнюю девочку сбил лишенный прав водитель автобуса

ДТП случилось в городе Березники, Прикамье, 3 июня около 19:00 по местному времени. 10-летняя девочка переходила дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. В этот момент по проспекту Ленина ехал автобус, и его водитель принял решения не пропускать ребенка, поэтому не сбавил газ. В результате он совершил наезд на несовершеннолетнюю. Прибывшая на место скорая помощь доставила ребенка в медицинское учреждение.

Позже выяснилось, что 40-летний водитель автобуса не только является заядлым нарушителям ПДД, но и в момент ДТП он уже был лишен водительских прав. Их у него забрали из-за постоянного несоблюдения правил дорожного движения, примечательно, что мужчина даже не предпринимал попыток вернуть свои документы.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства аварии. Сообщается, что 40-летнему водителю, управлявшему автобусом без прав, уже выписал административный протокол. Представители дорожной службы отметили, что пока рано говорить о том, какая участь ждет данного нарушителя ПДД. Во многом это зависит от пострадавшей 10-летней девочки и ее состояния.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:48

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