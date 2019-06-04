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Кейт Миддлтон одела тиару принцессы Дианы на встрече с президентом США

Герцогиня Кейт Миддлтон присутствовала на встрече американского президента Дональда Трампа, которая проходила в Букингемском дворце. На мероприятие супруга принца Уильяма одела тиару принцессы Дианы, покорив поклонников и публику.
Кейт Миддлтон одела тиару принцессы Дианы на встрече с президентом США

Во время приема президента США присутствовали многие члены королевской семьи. Однако особое внимание к себе привлекла именно Кейт Миддлтон. На её голове красовалась тиара принцессы Дианы, на ушах были одеты королевские серьги с сапфирами и бриллиантами, а сногсшибательное платье от Alexander McQueen не позволяло отвести от герцогини взгляд. Поклонники оставили большое количество положительных отзывов, а также подчеркнули хороший вкус принца, похвалив его в достойном выборе супруги.

Однако не все члены королевской семьи присутствовали на мероприятие. Супруга младшего принца Меган Маркл не явилась на встречу, аргументируя это необходимостью присмотра за ребенком. Но журналистам стало известно, что Маркл не желала встречаться с Трампом, поскольку не поддерживала его кандидатуру на выборах.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:32

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