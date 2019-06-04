Юлия Савичева рассказала, что думает насчет реванша на «Евровидении»

В 2004 году Юлия Савичева участвовала в Стамбуле в «Евровидении». Тогда российская певица исполнила композицию под названием «Believe Me», она заняла 11 место. Недавно в рамках шоу «Детская Новая волна» певицу спросили, не хочет ли она взять реванш на «Евровидении». Знаменитость ответила, что она хорошо бы подумала, прежде чем еще раз принять участие в этом музыкальном конкурсе.Юлия Савичева отметила, что представлять свою страну на «Евровидении» - это весьма ответственно. Ведь важную роль играет не только песня, но и сама постановка номера. Также очень важна моральная подготовка. Речь не идет об увеличении гонораров и популярности, которая сразу же возрастают после возвращения на музыкальный конкурс. Певице хочется, чтобы это было, что-то очень удивительное, новое и интересное.