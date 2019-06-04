В Хакасии найдены тела еще двух туристов, пропавших в горах в 2018 году





24 ноября 2018 года в горах Хакасии пропала группа туристов, поехавшая кататься на снегоходах, в нее входили 4 человека. На их поиски отправились не только сотрудники МЧС, полицейские и кинологи, но и волонтеры. Для этих мероприятий они использовали вертолеты и снегоходы, но никаких результатов не было до самой середины декабря. К этому времени погодные условия сильно ухудшились, поэтому было принято решение остановить поиски для избежание новых человеческих жертв. Их возобновили только в конце апреля. В результате новой волны поисков в мае спасатели обнаружили тела двух пропавших туристов.Это позволило сотрудникам МЧС значительно сузить район поисков, что и привело к результату. Уже 3 июня спасателями были обнаружены еще два тела. Их извлекли из снега и отправили на судебно-медицинскую и генетическую экспертизы, также пройдет процедура опознания, для нее уже вызвали родственников погибших.Напомним, после нахождения первых двух пропавших туристов Следственный комитет возбудил уголовное делопроизводство. Новые находки позволят правоохранителям окончательно разобраться с этим смертельным происшествием, случившимся в горах Хакасии.