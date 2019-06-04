Мошенники снова воспользовались именем Ксении Бородиной

«Я хоть раз на своей странице Опросы проводила? Хоть раз просила перекинуть мне деньги на карту?», - обратилась Бородина к тем подписчикам, которые стали жертвами аферистов.

«Я делаю розыгрыши на свой, Своей странице, и максимум усилий, которых я о вас прошу, это подписаться на конкурсные аккаунты!!!!!», - отметила Бородина.

Считанные часы назад Бородина у себя на страничке в Instagram опять подняла тему жуликов, которые, используя ее звездное имя, выманивают у пользователей Сети деньги. По словам Ксении, в последнее время ей приходится читать очень много сообщений, в которых подписчики гневно сообщают ей о том, что участвовали в ее опросе или конкурсе, где нужно было заплатить взнос, а в итоге оказались обманутыми.Ведущая «Дома-2» отметила, что не понимает, чем руководствуются ее фанатами, когда по собственной наивности отдают свои же деньги мошенникам, а потом пишут ей сотни озлобленных комментариев и сообщений, в которых проклинают ее.Также Ксения указала на то, что «бесплатный сыр» может быть только в мышеловке, поэтому посоветовала фанатам не вестись на явный «развод» в Сети.Нужно сказать, что в комментариях читатели согласились с высказываниями звезды «Дома-2», а также пожелали Ксюше терпения, ведь убеждены, что еще не единожды ей будут приходить сообщения с проклятиями.