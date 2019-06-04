Частично погашенные долги семьи Жанны Фриске перед "Русфондом" пойдут на лечение онкобольных детей





Сумма в 7,98 миллионов рублей - это не все деньги, которые близкие исполнительницы должны "Русфонду". Четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет благодаря благотворительной организации теперь получили шанс пройти лечение протонной терапией в одной из частных российских клиник, а операция онкобольным детям противопоказана.Меньше месяца назад "Руссфонд" официально сообщил о том, что долг семьи звезды погашен, но сестра Жанны Фриске Наталья опровергла эти данные, а Дмитрий Шепелев отказался комментировать информацию.