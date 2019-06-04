Частично погашенные долги семьи Жанны Фриске перед "Русфондом" пойдут на лечение онкобольных детей
Частично погашенные долги семьи Жанны Фриске будут потрачены на лечение четверых детей со злокачественной опухолью головного мозга. Деньги от продажи половины загородного дома покойной певицы и ее мужа Дмитрия Шепелева поступили на счет организации "Русфонд" еще в мае.
Сумма в 7,98 миллионов рублей - это не все деньги, которые близкие исполнительницы должны "Русфонду". Четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет благодаря благотворительной организации теперь получили шанс пройти лечение протонной терапией в одной из частных российских клиник, а операция онкобольным детям противопоказана.
Меньше месяца назад "Руссфонд" официально сообщил о том, что долг семьи звезды погашен, но сестра Жанны Фриске Наталья опровергла эти данные, а Дмитрий Шепелев отказался комментировать информацию.
Сумма в 7,98 миллионов рублей - это не все деньги, которые близкие исполнительницы должны "Русфонду". Четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет благодаря благотворительной организации теперь получили шанс пройти лечение протонной терапией в одной из частных российских клиник, а операция онкобольным детям противопоказана.
Меньше месяца назад "Руссфонд" официально сообщил о том, что долг семьи звезды погашен, но сестра Жанны Фриске Наталья опровергла эти данные, а Дмитрий Шепелев отказался комментировать информацию.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:34