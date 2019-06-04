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Дарья Повереннова заявила, что у нее иммунитет к ботоксу

Известная актриса Дарья Повереннова рассказала журналистам, что у нее иммунитет к ботоксу. Выяснила звезда об этом во время проведения процедуры омоложения кожи.
Дарья Повереннова заявила, что у нее иммунитет к ботоксу

Дарья Повереннова удивляет своих поклонников необычайно гладкой и красивой кожей. Несмотря на свои 47 лет звезда выглядит просто великолепно. Многие подозревали, что она использует ботокс для омоложения кожи, но актриса полностью опровергла эту информацию.

Повереннова рассказала журналистам, что пробовала омолодить свою кожу с помощью инъекций ботокса, однако это не дало результатов. Косметолог пояснил такое явление редким иммунитетом к веществу у звезды. На планете всего одни процент населения имеет устойчивость к этому косметическому средству.

Актриса утверждает, что не использует специальных методик поддержания молодости кожи. Она не ограничивает себя в пище, а просто ест все в меру. Также последние четыре года звезда старается ежедневно пробегать по пять километров. При этом Дарья Повереннова не выкладывается на максимум, а просто получает удовольствие от процесса.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:59

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