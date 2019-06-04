В Башкирии пропала 23-летняя девушка





Как сообщается, после работы она отправилась в микрорайон Черниковка в Уфе. Там 23-летнюю девушку видели около 21:00 сидящей на лавочке. Как удалось выяснить, она вела переписку со своей подругой в социальной сети «ВКонтакте». После этого место нахождение молодой девушки - не известно.По полученным данным, пропавшая была одета в джинсы синего цвета, белую рубашки и имела при себе небольшого размера зеленую сумку. Всех, кто знает какую-либо информацию о месте нахождения девушки просят обратиться в местное отделение правоохранительных органов или сообщить по телефону в полицию.