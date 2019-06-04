Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев уверен, что Максим Галкин завидует популярности Андрея Малахова

«Лично мне, например, не нравятся его (Галкина) передачи. А вот у Андрея все набито, как в украинской колбасе: мясо, сало, специи. Любо дорого смотреть его «Привет, Андрей». Поэтому у Максима есть ревность», - заявил Солнцев.



