Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев уверен, что Максим Галкин завидует популярности Андрея Малахова
Экс-участник телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев убежден, что прославленный российский пародист Максим Галкин завидует популярности тележурналиста Андрея Малахова. По словам шоумена, ему не нравятся передачи мужа Аллы Пугачевой, а вот программа «Привет, Андрей» всегда вызывала у него интерес.
На днях в Сети разразился очередной скандал, в центре которого оказались Галкин и Малахов. Максим разместил у себя на страничке в Instagram длинный влог, в котором назвал Андрея «главным телесплетником» России.
Выяснилось, что в журнале, в котором Малахов является главным редактором, была опубликована статья, где говорилось о том, что звездное семейство Галкиных обзавелось на Кипре недвижимостью. В статье также отмечается, что стройка якобы находится на финишной прямой и совсем скоро шоумен и певица смогут въехать в него.
Сам Галкин продолжает настаивать на том, что никакого особняка на острове, расположенном в восточной части Средиземного моря, у него нет, а всю статью называет «лживой». Журналисты решили поинтересоваться у представителей российского шоу-бизнеса, что они думают о конфликте Максима и Андрея.
Так, к примеру, репортеры вышли на связь с Рустамом Солнцевым, который указал на то, что Галкин попросту завидует Малахову и его известности, сообщает Teleprogramma.pro.
На днях в Сети разразился очередной скандал, в центре которого оказались Галкин и Малахов. Максим разместил у себя на страничке в Instagram длинный влог, в котором назвал Андрея «главным телесплетником» России.
Выяснилось, что в журнале, в котором Малахов является главным редактором, была опубликована статья, где говорилось о том, что звездное семейство Галкиных обзавелось на Кипре недвижимостью. В статье также отмечается, что стройка якобы находится на финишной прямой и совсем скоро шоумен и певица смогут въехать в него.
Сам Галкин продолжает настаивать на том, что никакого особняка на острове, расположенном в восточной части Средиземного моря, у него нет, а всю статью называет «лживой». Журналисты решили поинтересоваться у представителей российского шоу-бизнеса, что они думают о конфликте Максима и Андрея.
Так, к примеру, репортеры вышли на связь с Рустамом Солнцевым, который указал на то, что Галкин попросту завидует Малахову и его известности, сообщает Teleprogramma.pro.
«Лично мне, например, не нравятся его (Галкина) передачи. А вот у Андрея все набито, как в украинской колбасе: мясо, сало, специи. Любо дорого смотреть его «Привет, Андрей». Поэтому у Максима есть ревность», - заявил Солнцев.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:52