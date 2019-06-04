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В Уфе сотни домов останутся без воды из-за ремонтных работ

В Уфе сотни жилых домов останутся без воды из-за плановых ремонтных работ. Они пройдут 5 и 6 июля в разных районах города, отключение будет касаться холодного водоснабжения, все запланированные мероприятия должны закончиться в установленный срок.
В Уфе сотни домов останутся без воды из-за ремонтных работ

Об этом рассказал «Уфаводоканал» на своем официальном сайте. Там опубликован план ремонтных работ с 3 по 9 июня. Самые массовые отключения воды пройдут 5 и 6 числа, в эти дни без водоснабжения останутся сотни домов.

5 июня ремонтные работы будут проводиться в Советском и Орджоникидзевском районах города. В них планируется отключение холодной воды не только в жилых домах, но и в школах. Речь об среднем образовательном учебном заведении №23, расположенном по адресу Дмитриева 19/1. Большинство домов в этих частях города являются многоквартирными.

6 июня плановые ремонтные работы начнутся в Калининском и Кировском районах Уфы. В данных частях города находятся значительные массивы частных домов, они и останутся без воды. Также остановит свою работу котельная №27, расположенная в Кировском районе.

«Уфаводоканал» сообщил, что все запланированные ремонтные работы будут закончены в срок, после чего потребители Уфы начнут получать все данные жилищно-коммунальные услуги в полном объеме. Организация продолжит заблаговременно сообщать о подобных мероприятиях жителям города.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:18

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