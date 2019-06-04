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Алеся Кафельникова взволновала фанатов словами об «окончательном прощании»

Алеся Кафельникова не раз эпатировала общественность провокационными публикациями в своем Instgaram-микроблоге, где регулярного появляются неоднозначные фото и противоречивые посты. Очередное высказывание модели о «приближающемся времени окончательного прощания» взволновало ее фанатов.
Алеся Кафельникова взволновала фанатов словами об «окончательном прощании»

Дочь российского теннисиста заявила, что хотела бы извиниться, «поговорить по душам и принять окончательное решение», однако пока она «заложница собственных амбиций». Кафельникова уверена, ее мировоззрение для многих непонятно, поэтому просит людей отказаться от негатива и не утрировать незнакомые им вещи. Модель призналась, ей часто бывает плохо, но ей нравится пребывать «в своем мире», где она находит комфорт и уют.

Наследница Евгения Кафельникова примерно два года назад проходила реабилитацию из-за проблем с запрещенными веществами. Она часто конфликтовала с отцом, всегда мечтавшим о «правильной дочери» и не желавшим мириться с ее «тараканами в голове». Сейчас модель путешествует по разным странам и после отдыха на Бали отправилась в Китай.
Алеся Кафельникова взволновала фанатов словами об «окончательном прощании»

Подписчики, взволнованные словами Кафельниковой об «окончательном прощании», посоветовали ей набраться сил и, вопреки всему, жить и радоваться каждому мгновению. Фанаты назвали модель «чистым, справедливым, тонким и добрым человеком», пожелали ей не грустить и больше улыбаться.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:13

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