Алеся Кафельникова взволновала фанатов словами об «окончательном прощании»

Дочь российского теннисиста заявила, что хотела бы извиниться, «поговорить по душам и принять окончательное решение», однако пока она «заложница собственных амбиций». Кафельникова уверена, ее мировоззрение для многих непонятно, поэтому просит людей отказаться от негатива и не утрировать незнакомые им вещи. Модель призналась, ей часто бывает плохо, но ей нравится пребывать «в своем мире», где она находит комфорт и уют.Наследница Евгения Кафельникова примерно два года назад проходила реабилитацию из-за проблем с запрещенными веществами. Она часто конфликтовала с отцом, всегда мечтавшим о «правильной дочери» и не желавшим мириться с ее «тараканами в голове». Сейчас модель путешествует по разным странам и после отдыха на Бали отправилась в Китай.Подписчики, взволнованные словами Кафельниковой об «окончательном прощании», посоветовали ей набраться сил и, вопреки всему, жить и радоваться каждому мгновению. Фанаты назвали модель «чистым, справедливым, тонким и добрым человеком», пожелали ей не грустить и больше улыбаться.