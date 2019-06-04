Настя Каменских показала, как Потап проводит время в бассейне с собакой

Недавно Настя Каменских вышла замуж за своего коллегу Потапа. Данное событие знаменитости отмечали в одном из элитных ресторанов в Киеве. Теперь пара больше не скрывает свои чувства и постоянно публикует совместные фото и видео. После свадьбы молодожены улетели отдохнуть в Турцию на несколько дней. Недавно знаменитая исполнительница в Instagram Stories показала, как ее возлюбленный решил искупаться в бассейне, вместе со своим псом. На кадрах видно, что собака испугалась воды и Потапу пришлось посадить своего домашнего любимца на надувной матрац, чтобы покатать его по воде.Преданные поклонники Насти Каменских и ее возлюбленного пришли в восторг от показанных кадров. Фанаты со сих пор поздравляют пару и постоянно пишут, что исполнители идеально подходят друг другу.