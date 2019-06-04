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Влад Топалов опубликовал фото с голым торсом

Известный певец Влад Топалов усиленно готовится к летнему сезону. Недавно он опубликовал в своем аккаунте Instagram фото с результатами тренировок, оголив свой торс.
Влад Топалов опубликовал фото с голым торсом

Супруг Регины Тодоренко рассказал, что не стесняется своего тела и может показываться на публике в любом образе. Однако Топалов решил для себя немного улучшить внешний вид. Сейчас певец усиленно тренируется в спортзале, чтобы обрести оптимальные формы к пляжному сезону.

На опубликованном фото в Instagram видно, что артист успешно идет к поставленной цели. Его торс уже имеет рельеф, но Влад Топалов уверен, что этого не достаточно. Он продолжает усиленно тренироваться и вскоре удивит поклонников идеальной формой. Подписчики поддерживают кумира и уверяют, что у него все получится.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:05

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