Влад Топалов опубликовал фото с голым торсом





Супруг Регины Тодоренко рассказал, что не стесняется своего тела и может показываться на публике в любом образе. Однако Топалов решил для себя немного улучшить внешний вид. Сейчас певец усиленно тренируется в спортзале, чтобы обрести оптимальные формы к пляжному сезону.На опубликованном фото в Instagram видно, что артист успешно идет к поставленной цели. Его торс уже имеет рельеф, но Влад Топалов уверен, что этого не достаточно. Он продолжает усиленно тренироваться и вскоре удивит поклонников идеальной формой. Подписчики поддерживают кумира и уверяют, что у него все получится.