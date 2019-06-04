Ученые зафиксировали таинственные вспышки на Луне





По мнению некоторых астрономов, короткие свечения могут образовываться из-за падения метеоритов на лунную поверхность или появляться в результате взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с пылью спутника. Причиной продолжительных вспышек могут быть газы, вырывающиеся из недр космического объекта и отражающие солнечный свет. Последний процесс может быть последствием сейсмических активностей.Для подтверждения данных гипотез специалисты в апреле 2019 года разработали в Испании специальный телескоп, предназначенный для наблюдений за естественным спутником Земли. Аппарат оснастили камерами, которые должны "поймать" "переходящие лунные явления". С помощью снимков ученые надеются раскрыть причину появления загадочных вспышек.