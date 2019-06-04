Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгражановский снимается в кино





Отметим, что для многих телезрителей «Дома-2» стало шоком узнать, что Венгражановский, который ранее так любил скандально-известную телестройку, отказался от предложения руководства проекта вернуться в Периметр.Не секрет, что после участия в телешоу, Венцеслав выпал из поля зрения аудитории, что удивляло многих, ведь фанаты реалити были просто-таки уверены в том, что 38-летний мужчине захочется задержаться в мире шоу-бизнеса, как это сделал его коллега Николай Должанский.Впрочем, выяснилось, что Венгражановский все-таки не смог навсегда распрощаться с экраном телевизора и сейчас даже снимается в кино. По сообщениям, которые продолжают распространяться по Интернету, в картине Венцеславу досталась роль русского разведчика в тылу противника.Нужно сказать, что многих фолловеров очень порадовала новость о том, что Венгражановский решил все-таки остаться на экранах и переместился с реалити-шоу «Дом-2» в мир киноискусства. Так как у Венцеслава, в отличие от его коллег по съемочной площадке, по-прежнему нет странички в Instagram, журналистам не удалось связаться с ним, поэтому пока все подробности попросту неизвестны.К слову, ныне не удалось выяснить ни названия кинокартины, в которой снялся Венгражановский, ни даты ее официальной презентации.