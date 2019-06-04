Любовь Толкалина поразила поклонников снимками в нижнем белье

Свои откровенные снимки Любовь Толкалина разместила на странице в Instagram. На них актриса позирует напротив зеркала, она аккуратно снимает с себя платье, оголяя верхнюю часть тела. Таким образом артистка демонстрирует французский бренд нижнего белья. Звезда отмечает, что отдает ему предпочтение уже не первый год, потому что всегда уверена в его качестве и стиле.Данные снимки в нижнем белье Любовь Толкалина сопроводила небольшим размышлением на тему принятия себя. Знаменитость отметила, что она долгие годы ожидала наступления подобного состояния разума и наконец-то это случилось. «Радость ощущения себя в мире, где ты берешь свое там, где ты видишь свое», - метафорически объясняет свои мысли актриса.Поклонников Любовь Толкалина буквально поразила данными снимками в нижнем белье. Подписчики отмечают, что актриса одна из немногих, кто способен сделать подобные фото эстетичными и красивыми, но не вульгарными. Среди комментаторов оказались и звезды. «Какая шикарная женщина! Так держать», - написала Ксения Алферова. «Нереальная», - прокомментировала снимки Светлана Бондарчук.