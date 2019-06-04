«Страшное зрелище»: Дана Борисова напугала поклонников видео подтяжки лица

Как объяснила телеведущая, процедура основана на использовании мезонитей, состоящих из материала, рассасывающегося и биологически совместимого с организмом человека. Данные компоненты помогают без операционного вмешательства подтянуть овал лица. Борисова считает такое корректирование формы лица, противостоящее гравитационному старению, отличной альтернативой пластике.Борисова показала, как ей с помощью специальной канюли вводят под кожу нити. Поклонники назвали продемонстрированную на видео процедуру «страшным зрелищем» и сюжетом «не для слабонервных». Некоторые фолловеры выразили недоумение, зачем знаменитости такие «жесткие пытки», ведь она выглядит еще достаточно молодо. Часть фанатов переживает, если Борисова и дальше продолжит корректировать свои губы и лицо, ее трудно будет узнать.