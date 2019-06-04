Лобода предстала перед фанатами в новом образе
Известная певица Светлана Лобода опубликовала в своем аккаунте Instagram новый пост, на котором она предстала перед поклонниками в новом образе. На фото звезда в экстравагантном платье и с новой причёской.
Светлана Лобода любит удивлять своих фанатов новыми образами. Не так давно она опубликовала в своем Instagram ряд снимков в откровенном купальнике, что вызвало бурю эмоций у подписчиков. Теперь артистка снова сменила образ.
На новом снимке Лобода одета в красивое темное платье. Однако самым важным изменением является то, что певица перекрасилась в брюнетку и накрутила волосы. Большинство поклонников одобрили такое перевоплощение. Некоторые даже сказали, что звезда похожа на Пугачеву, но и без критики не обошлось.
В основном негативные отзывы не связаны с внешним видом. Недовольных подписчиков больше волнует творческая деятельность Светланы Лободы. Они подчеркнули, что певица давно не выпускала достойных композиций, а новые очень похожи друг на друга. Также «критики» порекомендовали поменять композитора, поскольку старый уже не способен создать уникальную песню, которая покорит сердца миллионов.
Светлана Лобода любит удивлять своих фанатов новыми образами. Не так давно она опубликовала в своем Instagram ряд снимков в откровенном купальнике, что вызвало бурю эмоций у подписчиков. Теперь артистка снова сменила образ.
На новом снимке Лобода одета в красивое темное платье. Однако самым важным изменением является то, что певица перекрасилась в брюнетку и накрутила волосы. Большинство поклонников одобрили такое перевоплощение. Некоторые даже сказали, что звезда похожа на Пугачеву, но и без критики не обошлось.
В основном негативные отзывы не связаны с внешним видом. Недовольных подписчиков больше волнует творческая деятельность Светланы Лободы. Они подчеркнули, что певица давно не выпускала достойных композиций, а новые очень похожи друг на друга. Также «критики» порекомендовали поменять композитора, поскольку старый уже не способен создать уникальную песню, которая покорит сердца миллионов.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:47