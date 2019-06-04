Лобода предстала перед фанатами в новом образе

Светлана Лобода любит удивлять своих фанатов новыми образами. Не так давно она опубликовала в своем Instagram ряд снимков в откровенном купальнике, что вызвало бурю эмоций у подписчиков. Теперь артистка снова сменила образ.На новом снимке Лобода одета в красивое темное платье. Однако самым важным изменением является то, что певица перекрасилась в брюнетку и накрутила волосы. Большинство поклонников одобрили такое перевоплощение. Некоторые даже сказали, что звезда похожа на Пугачеву, но и без критики не обошлось.В основном негативные отзывы не связаны с внешним видом. Недовольных подписчиков больше волнует творческая деятельность Светланы Лободы. Они подчеркнули, что певица давно не выпускала достойных композиций, а новые очень похожи друг на друга. Также «критики» порекомендовали поменять композитора, поскольку старый уже не способен создать уникальную песню, которая покорит сердца миллионов.