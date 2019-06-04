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Лобода предстала перед фанатами в новом образе

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в своем аккаунте Instagram новый пост, на котором она предстала перед поклонниками в новом образе. На фото звезда в экстравагантном платье и с новой причёской.
Лобода предстала перед фанатами в новом образе

Светлана Лобода любит удивлять своих фанатов новыми образами. Не так давно она опубликовала в своем Instagram ряд снимков в откровенном купальнике, что вызвало бурю эмоций у подписчиков. Теперь артистка снова сменила образ.

На новом снимке Лобода одета в красивое темное платье. Однако самым важным изменением является то, что певица перекрасилась в брюнетку и накрутила волосы. Большинство поклонников одобрили такое перевоплощение. Некоторые даже сказали, что звезда похожа на Пугачеву, но и без критики не обошлось.

В основном негативные отзывы не связаны с внешним видом. Недовольных подписчиков больше волнует творческая деятельность Светланы Лободы. Они подчеркнули, что певица давно не выпускала достойных композиций, а новые очень похожи друг на друга. Также «критики» порекомендовали поменять композитора, поскольку старый уже не способен создать уникальную песню, которая покорит сердца миллионов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:47

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