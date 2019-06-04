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Ученые выяснили, что экзопланеты крадут газ у родительской звезды

Американские научные работники выяснили, что экзопланеты крадут газ у родительской звезды. Космические тела PDS 70b и PDS 70c помогли специалистам это доказать.

Ученые выяснили, что экзопланеты крадут газ у родительской звезды

Недавно рядом с экзопланетой PDS 70b был обнаружен еще один космический объект, который получил название PDS 70c. Специалисты рассказали, что масса космического тела равна 1-10 масс Юпитера. Данной системе около 6 миллионов лет. Сообщается, что центральная звезда окружена диском из газа и пыли, но некоторые планеты расчистили себе в данном пространстве площадь в 2 - 3,8 миллиарда миль. Ученые напомнили, что подобные разрывы были обнаружены и ранее. Источниками таких явлений считаются экзопланеты, движущиеся по орбите и всасывающие находящиеся недалеко от них материалы. Когда газа и пыли не остается, космический объект перестает увеличиваться. Планеты PDS 70c и PDS 70b являются наглядным примером поглощения газа экзопланетами.

Ученые отметили, что внутренняя планета движется вокруг звезды почти в 2 раза быстрее внешней. Данный процесс позволяет космическим телам мигрировать долгое время. Специалисты предполагают, что подобный резонанс между Сатурном и Юпитером сформировал большую часть ранней Солнечной системы.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:02

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