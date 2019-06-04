Диетолог рассказала о вреде похудения перед отпуском





Врач-диетолог Елена Соломатина рассказывает, резкое похудение перед отпуском – это крайне стрессовая ситуация не только для желудочно-кишечного тракта, но и для всего организма. Высокая температура, сухость воздуха, недостаток жидкости – все это негативно сказывается на здоровье, поэтому добавлять сюда еще и голодание крайне нежелательно.Диетолог отмечают, многие люди не знают о вреде похудения прямо перед отпуском. Из-за голодания и сильной потери веса в организме человека перестают в нужном объеме вырабатываться ферменты, участвующие в пищеварении. Именно поэтому, если после длительной диеты резко начать есть как обычно – то лишние килограммы способны вернутся в течении нескольких недель. Организм просто не может переварить весь объем получаемой пищи, поэтому начинает ее преобразовывать в жировые отложения.Елена Соломатина развеяла еще один миф, существующий у многих людей. Он гласит, что отдых на море позволяет человеку «отработать» все лишние калории плаваньем, загоранием и другой активностью. Специалист заверила, что таких физических усилий будет недостаточно. Поэтому на курорте диетолог советует питаться легкой пищей и не перегружать желудок.