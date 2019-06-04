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У звезды «Дома-2» Антона Гусева поинтересовались, почему его не пригласили в Японию на мероприятие NL

У экс-героя телепроекта «Дом-2» Антона Гусева поинтересовались подписчики, почему его в очередной раз не пригласили на мероприятие компании NL. Как оказалось, сейчас все сотрудники фирмы находятся в Японии.

У звезды «Дома-2» Антона Гусева поинтересовались, почему его не пригласили в Японию на мероприятие NL

Нужно сказать, что фолловеры уже давно смирились с тем, что Гусев периодически хвастается фанатам, рассказывая о том, как он роскошно живет, и все это благодаря его работе в известной международной компании NL International. Антон даже настаивает на том, что в месяц он зарабатывает от 500 тысяч рублей и выше, поэтому может позволить себе помогать некоторым своим приятелям.

Вот только внимательные интернет-пользователи, которые, как оказалось, следят не только за страничкой Гусева в Instagram, но и за некоторыми профилями сотрудников компании NL, обратили внимание на то, что Антона опять не пригласили на крупное мероприятие фирмы, которое сейчас проходит в Японии.

В итоге вчера, когда звезда «Дома-2» опубликовал фотографию своего завтрака, читатели один за другим принялись интересоваться у Гусева, почему он находится в Москве, ведь в это время все его якобы коллеги наслаждаются видами Японии.

У звезды «Дома-2» Антона Гусева поинтересовались, почему его не пригласили в Японию на мероприятие NL

«Антон, а почему вы не в Японии вместе с другими сотрудниками NL?...Кем вы там работаете? Охранником, что ли?», - спросили у Антона.

Нужно сказать, что экс-участник реалити-шоу «Дом-2» сразу же отреагировал на вопросы фолловеров. Гусев их попросту удалил и поспешил закрыть возможность оставлять комментарии под свежими публикациями.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:00

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