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В США у женщины обнаружили вместо опухоли ленточного червя в мозге

Врачи одной из больниц Нью-Юрка во время операции на мозгу обнаружили у женщины ленточного червя. По предварительному мнению, там должна была оказаться опухоль.
В США у женщины обнаружили вместо опухоли ленточного червя в мозге

У 42-летней жительницы США из Мидлтауна проявился ряд симптомов: бессонница, ночные кошмары, галлюцинации и периодическая потеря контроля над правой рукой, которые указывали на неврологическое заболевание. В результате проведённого исследования с помощью МРТ (магнитно-резонансный томограф) у женщины обнаружили образование в области головы. Медики предположили, что это злокачественная опухоль и назначили операцию для удаления причины недуга.

Однако в ходе операции хирурги обнаружили инкапсулированное образование размером с перепелиное яйцо. Внутри капсулы находился ленточный червь, который был причиной заболевания. После удаления паразита и прохождения реабилитации женщина полностью выздоровела.

Ленточные черви это паразиты, которые в основном обитают в кишечнике человека. Они могут достигать 25 метров в длину. Наличие паразита сопровождается потерей веса, болями в животе, диареей и тошнотой. Однако в редких случаях личинки попадают в мозг, вызывая неврологические повреждения. Ежегодно в США таким недугом заболевают 100 человек. Основная причина – несоблюдение правил гигиены и контакт с зараженными особями.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:09

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