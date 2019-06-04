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Названа степень опасности разных видов бензина для определенных авто

Автомобильные эксперты рассказали об опасности использования в определенных машинах видов бензина, не отвечающих заявке разработчика. Специалисты также не советуют смешивать различные марки топлива.
Названа степень опасности разных видов бензина для определенных авто

Многие автолюбители считают, что при большем октановом показателе бензина облегчается работа двигателя и снижается расход горючего. По мнению других, использование такового на моторе, не рассчитанном для этого, станет причиной прогарания поршней и клапанов.

Разница между видами топлива, как отмечают эксперты, незначительна. Они почти идентичны по составу, а изменение октанового числа достигается в результате добавления определенных присадок. Высокооктановое топливо хорошо выдерживает повышенную степень сжатия, а также имеет более низкую вероятность воспламенения.

Специалисты уверены, серьезных последствий для мотора не будет при использовании более качественного горючего, чем заявлено. При варианте «не менее 92» или «минимум 95» нельзя заправляться бензином ниже указанной марки, но более высокой можно. Водителям следует помнить – смешивание разных типов топлива не допускается, пишет «Слово и Дело».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:41

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