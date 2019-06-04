Максим Галкин рассказал, почему его больше не приглашают в жюри КВН



https://teleprogramma.pro/news/1068181-maksim-galkin-rasskazal-o-sluchae-posle-kotorogo-ego-ne-zovut-v-jyuri-3435/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Почти 20 назад Максим Галкин стал одним из членов жюри в КВН. С тех про юмориста больше не приглашали в эту телевизионную программу. Недавно знаменитость стал гостем в шоу «Познер». В студии телеведущий не стал задавать ему вопросы о личной жизни, а спрашивал лишь о творчестве и карьере. Владимир Познер решил поинтересоваться у супруг Аллы Пугачевой, почему он больше не в жюри КВН, ведь данная передача подходит ему по жанру. В ответ Максим Галкин решил рассказать историю, которая случилась много лет назад на записи телевизионной программы.Юморист сообщил, что члены жюри ставили оценки 4 или 5, а он оценил выступление одной из команд на 3 балла. В перерыве Александр Масляков ему сказал, что в этом шоу так делать не принято. Знаменитость быстро понял правила передачи, но с тех пор в жюри Максима Галкина больше не приглашали.