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На юго-востоке Москвы в ДТП пострадал один человек

В Москве случилось ДТП, столкнулись две легковые иномарки. В результате аварии на юго-востоке города пострадал один человек, его зажало поврежденными конструкциями.
На юго-востоке Москвы в ДТП пострадал один человек

ДТП случилось утром 4 июня на одном из перекрестков района Москвы Люблино, речь о пересечении улиц Ставропольской и Новороссийской. По неизвестной причине две легковые иномарки, Kia и Ford, столкнулись друг с другом. В результате данной ситуации сразу несколько человек было зажато между поврежденными конструкциями транспортных средств. Один из них пострадал, подробности его состояния не сообщаются.

С таким заявлением выступила пресс-служба ГИБДД РФ по Москве. В тексте сказано, что на месте ДТП на юго-востоке столицы работают сотрудники дорожного ведомства. Они выясняю все обстоятельства происшествия и устанавливают причину, по которой два легковых иностранных транспортных средства врезались друг в друга на одном из перекрестков.

Напомним, вчера столичное ГИБДД РФ сообщило о другом ДТП. Авария случилась на Кутузовском проспекте. Между собой столкнулись сразу три авто: микроавтобус с пассажирами в салоне, автомобильное такси и легковое транспортное средство. В результате данного происшествия было перекрыто три полосы движения, что привело к образованию значительной пробки.



 
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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:08

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