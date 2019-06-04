На юго-востоке Москвы в ДТП пострадал один человек





ДТП случилось утром 4 июня на одном из перекрестков района Москвы Люблино, речь о пересечении улиц Ставропольской и Новороссийской. По неизвестной причине две легковые иномарки, Kia и Ford, столкнулись друг с другом. В результате данной ситуации сразу несколько человек было зажато между поврежденными конструкциями транспортных средств. Один из них пострадал, подробности его состояния не сообщаются.С таким заявлением выступила пресс-служба ГИБДД РФ по Москве. В тексте сказано, что на месте ДТП на юго-востоке столицы работают сотрудники дорожного ведомства. Они выясняю все обстоятельства происшествия и устанавливают причину, по которой два легковых иностранных транспортных средства врезались друг в друга на одном из перекрестков.Напомним, вчера столичное ГИБДД РФ сообщило о другом ДТП. Авария случилась на Кутузовском проспекте. Между собой столкнулись сразу три авто: микроавтобус с пассажирами в салоне, автомобильное такси и легковое транспортное средство. В результате данного происшествия было перекрыто три полосы движения, что привело к образованию значительной пробки.