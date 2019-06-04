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Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова с лишним весом выглядела намного лучше

Поющая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова с лишними килограммами выглядела куда привлекательней. Именно к таким выводам пришли многочисленные пользователи Сети, когда сравнили свежие фотографии певицы и снимки, которые были сделаны в первые дни нахождения звезды в Периметре.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова с лишним весом выглядела намного лучше

Ни для кого не является секретом, что с годами артистам становится все сложнее и сложнее сохранять былую популярность. А звезд из девяностых и двухтысячных и вовсе почти все забыли, ведь их место заняли новые, а главное молодые и не менее талантливые знаменитости.

Отметим, что сейчас многие стараются следить за своей фигурой, в том числе и артисты, которые ранее занимали первые строчки в хит-парадах. Не стала исключением и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова, которая ранее, как известно, была солисткой коллектива «Блестящие».

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова с лишним весом выглядела намного лучше

Впрочем, по мнению фолловеров, излишняя худоба не сделала Орлову красавицей, а даже наоборот. Сейчас подписчики Ольги принялись активно пересматривать ее свежие фотографии и видеоролики, которые звезда публикует у себя на страничке в Instagram, после чего сравнивать их со снимками, сделанными несколько лет назад.

Тогда, как видно на фото, у Орловой был лишний вес, однако поклонники певицы продолжают настаивать на том, что в то время Ольга выглядела намного лучше. Как утверждают подписчики артистки, проваливающиеся щеки и бледный цвет лица придают телеведущей «Дома-2» нездоровый вид. К слову, сама Орлова с мнением поклонников не согласна.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:03

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