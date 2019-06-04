Виктория Толстоганова опубликовала фото без макияжа
Известная российская актриса Виктория Толстоганова опубликовала в своем аккаунте Instagram новое фото. На снимке у звезды ни грамма косметики, однако это никак не повлияло на её красоту.
Знаменитой артистке Виктории Толстогановой в марте исполнилось 47 лет, но это не мешает ей хорошо выглядеть. Недавно она опубликовала пост в своем аккаунте Instagram, на котором у актрисы нет макияжа. Поклонники сразу отметили, что Толстоганова отлично выглядит. Некоторые подписчики дали актрисе не более 35 лет, чем приятно удивили звезду.
Виктория Толстоганова часто балует поклонников подобными фото, удивляя публику. У актрисы сейчас трое детей и любящий муж, однако это не мешает её поддерживать себя в отличной форме.
Знаменитой артистке Виктории Толстогановой в марте исполнилось 47 лет, но это не мешает ей хорошо выглядеть. Недавно она опубликовала пост в своем аккаунте Instagram, на котором у актрисы нет макияжа. Поклонники сразу отметили, что Толстоганова отлично выглядит. Некоторые подписчики дали актрисе не более 35 лет, чем приятно удивили звезду.
Виктория Толстоганова часто балует поклонников подобными фото, удивляя публику. У актрисы сейчас трое детей и любящий муж, однако это не мешает её поддерживать себя в отличной форме.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:17