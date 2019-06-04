Виктория Толстоганова опубликовала фото без макияжа

Знаменитой артистке Виктории Толстогановой в марте исполнилось 47 лет, но это не мешает ей хорошо выглядеть. Недавно она опубликовала пост в своем аккаунте Instagram, на котором у актрисы нет макияжа. Поклонники сразу отметили, что Толстоганова отлично выглядит. Некоторые подписчики дали актрисе не более 35 лет, чем приятно удивили звезду.Виктория Толстоганова часто балует поклонников подобными фото, удивляя публику. У актрисы сейчас трое детей и любящий муж, однако это не мешает её поддерживать себя в отличной форме.