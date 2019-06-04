В Кемерово авто едва не сбило на «зебре» женщину с коляской





Как видно на кадрах ролика, обнародованного в группе «Регион-42 Кемерово» во «ВКонтакте», женщина с коляской идет по пешеходному переходу и разговаривает по мобильному телефону. Оказавшись на второй части проезжей части, она и ее ребенок едва не стали жертвами наезда отечественной машины. Водитель Lada Priora, в отличие от других автомобилистов, остановивших свои транспортные средства перед «зеброй», промчался на огромной скорости, едва не зацепив пешехода.По словам представителей ГИБДД Кемерово, правоохранители начали проверку по случаю, представленному на видео, и пообещали установить личность водителя, едва не сбившего женщину с коляской, и привлечь его к ответственности. В отделе пропаганды ведомства напомнили, пешеход должен переходить дорогу по «зебре», предварительно убедившись в собственной безопасности, а водителю перед переходом необходимо снизить скорость или полностью остановить машину.