В Кемерово авто едва не сбило на «зебре» женщину с коляской
В Кемерово 3 июня на женщину с коляской, переходившую дорогу по «зебре», едва не наехал автомобиль Lada Priora. Видео инцидента, случившегося на бульваре Строителей, попало в Сеть.
Как видно на кадрах ролика, обнародованного в группе «Регион-42 Кемерово» во «ВКонтакте», женщина с коляской идет по пешеходному переходу и разговаривает по мобильному телефону. Оказавшись на второй части проезжей части, она и ее ребенок едва не стали жертвами наезда отечественной машины. Водитель Lada Priora, в отличие от других автомобилистов, остановивших свои транспортные средства перед «зеброй», промчался на огромной скорости, едва не зацепив пешехода.
По словам представителей ГИБДД Кемерово, правоохранители начали проверку по случаю, представленному на видео, и пообещали установить личность водителя, едва не сбившего женщину с коляской, и привлечь его к ответственности. В отделе пропаганды ведомства напомнили, пешеход должен переходить дорогу по «зебре», предварительно убедившись в собственной безопасности, а водителю перед переходом необходимо снизить скорость или полностью остановить машину.
Как видно на кадрах ролика, обнародованного в группе «Регион-42 Кемерово» во «ВКонтакте», женщина с коляской идет по пешеходному переходу и разговаривает по мобильному телефону. Оказавшись на второй части проезжей части, она и ее ребенок едва не стали жертвами наезда отечественной машины. Водитель Lada Priora, в отличие от других автомобилистов, остановивших свои транспортные средства перед «зеброй», промчался на огромной скорости, едва не зацепив пешехода.
По словам представителей ГИБДД Кемерово, правоохранители начали проверку по случаю, представленному на видео, и пообещали установить личность водителя, едва не сбившего женщину с коляской, и привлечь его к ответственности. В отделе пропаганды ведомства напомнили, пешеход должен переходить дорогу по «зебре», предварительно убедившись в собственной безопасности, а водителю перед переходом необходимо снизить скорость или полностью остановить машину.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:38