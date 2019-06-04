Наталья Сергунина пригласила посмотреть на Москву глазами всемирно известных фотографов





Не упускать такого уникального момента посоветовала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина. Она пригласила горожан посетить совместный проект фотоагентства MagnumPhotos и Комитета по туризму Москвы. Экспериментальная лаборатория MagnumLiveLab/19 будет действовать в Государственном музее архитектуры имени Щусева со 2 июля. В проекте участвуют Марк Пауэр из Великобритании, американский фото-путешественник Алекс Уэбб и Георгий Пинхасов, наш соотечественник, живущий сейчас во Франции. Мастера будут обсуждать отснятое, выбирать и печатать фотографии, и все это – в доступном для зрителей пространстве. «Это крупный международный культурный проект. Приглашаем вас понаблюдать за подготовкой выставки и всеми этапами творческого процесса», - отметила Сергунина.