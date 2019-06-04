Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами

Ситуация вокруг Алсу и ее дочери Микеллы Абрамовой никак не утихнет. После скандального финала шоу «Голос. Дети», где ребенок артистки победил с помощью голосования ботов, на данное звездное семейство обрушилось множество критики. Чтобы избежать ее исполнительница даже временно закрыла комментарии на своей странице в Instagram, но спустя время вернула их. Сразу после финала артистка долгое время никак не комментировала победу своей дочери и свела свою активность в соцсетях к минимуму.Сейчас Алсу и Микелла Абрамова возобновили публикацию обновлений в Instagram. На днях артистка разместила фотографии с благотворительного концерта в пользу одного из фондов, а также заявила, что ее дочь передаст выигранный 1 млн рублей в данную организацию. Не все поклонники положительно восприняли данный жест и отметили, что «жертвовать» незаконно полученные деньги – верх цинизма.Подобных комментариев было немало и Алсу не выдержала. На один из них она ответила: «Отстаньте от нас. Вы, люди, как гиены». Подобная реакция звезды лишь ухудшила ситуацию.