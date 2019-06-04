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Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами

Известная певица Алсу резко ответила критикующим ее россиянам. Артистка сравнила их с гиенами и отметила, что подобное поведение навеяло ей именно такую аналогию, также она поинтересовалась, «когда уже вы отстанете?».
Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами

Ситуация вокруг Алсу и ее дочери Микеллы Абрамовой никак не утихнет. После скандального финала шоу «Голос. Дети», где ребенок артистки победил с помощью голосования ботов, на данное звездное семейство обрушилось множество критики. Чтобы избежать ее исполнительница даже временно закрыла комментарии на своей странице в Instagram, но спустя время вернула их. Сразу после финала артистка долгое время никак не комментировала победу своей дочери и свела свою активность в соцсетях к минимуму.

Сейчас Алсу и Микелла Абрамова возобновили публикацию обновлений в Instagram. На днях артистка разместила фотографии с благотворительного концерта в пользу одного из фондов, а также заявила, что ее дочь передаст выигранный 1 млн рублей в данную организацию. Не все поклонники положительно восприняли данный жест и отметили, что «жертвовать» незаконно полученные деньги – верх цинизма.

Подобных комментариев было немало и Алсу не выдержала. На один из них она ответила: «Отстаньте от нас. Вы, люди, как гиены». Подобная реакция звезды лишь ухудшила ситуацию.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:01

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