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Ученые обнаружили, что шесть пальцев могут быть лучше пяти

Группа ученых из Фрайбурга, Лозанны и Лондона проанализировала моторные навыки людей с полидактилией. Специалисты выяснили, что шесть пальцев лучше пяти, так как позволяют людям выполнять больше движений одной рукой, говорится в сообщении пресс-службы Университета Фрайбурга.

Ученые обнаружили, что шесть пальцев могут быть лучше пяти

Согласно опубликованным в статье издания Nature Communications результатам исследования, люди, имеющие шесть пальцев, могут выполнять больше задач с помощью работы специальных отделов сенсомоторных областей мозга.

В ходе эксперимента участникам нужно было пройти ряд поведенческих тестов. В этот момент эксперты следили за мозговой активностью добровольцев через МРТ. Оказалось, что их дополнительные пальцы двигались собственными мышцами. Такая "сверхспособность" дает возможность людям перемещать независимо от других пальцев свои "шестые".
Ученые обнаружили, что шесть пальцев могут быть лучше пяти

По словам Карстена Меринга из Университета Фрайбурга, испытуемые способны выполнять манипуляции одной рукой, когда людям с пятью пальцами нужно работать сразу двумя руками. Специалисты не собираются останавливаться на достигнутом и в дальнейшем продолжат изучать "полидактильные" особенности, что позволит создавать дополнительные протезы с целью развития моторных навыков людей.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:46

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