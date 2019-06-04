Ученые обнаружили, что шесть пальцев могут быть лучше пяти





Согласно опубликованным в статье издания Nature Communications результатам исследования, люди, имеющие шесть пальцев, могут выполнять больше задач с помощью работы специальных отделов сенсомоторных областей мозга.В ходе эксперимента участникам нужно было пройти ряд поведенческих тестов. В этот момент эксперты следили за мозговой активностью добровольцев через МРТ. Оказалось, что их дополнительные пальцы двигались собственными мышцами. Такая "сверхспособность" дает возможность людям перемещать независимо от других пальцев свои "шестые".По словам Карстена Меринга из Университета Фрайбурга, испытуемые способны выполнять манипуляции одной рукой, когда людям с пятью пальцами нужно работать сразу двумя руками. Специалисты не собираются останавливаться на достигнутом и в дальнейшем продолжат изучать "полидактильные" особенности, что позволит создавать дополнительные протезы с целью развития моторных навыков людей.